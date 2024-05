Marrocchesi presenta ’Le radici con le ali’

Il lavoro e l’impegno politico, l’associazionismo di ispirazione cattolica e le varie edizioni del Premio Giorgio La Pira, organizzato tra gli anni Ottanta e Novanta dall’omonimo Centro studi attivo a Poggibonsi. Sono alcuni dei capitoli che costituiscono il volume autobiografico di Paolo Marrocchesi dal titolo ’Le radici con le ali’. L’opera, in forma di intervista a cura di Paolo Bartalini, per i tipi di Betti Editrice, sarà presentata oggi alle 17,15 a Poggibonsi presso l’Hotel Alcide. Il protagonista, classe 1938, ripercorre tanti momenti di vita, partendo dal periodo bellico per arrivare ai giorni nostri anche attraverso un ampio repertorio fotografico e un’appendice di scritti e contributi esterni. Stefano Zamagni, noto economista, è l’autore della prefazione. A moderare l’incontro dedicato al libro, sarà il professor Maurizio Cotta. Oltre a Marrocchesi interverranno Francesco Zini, Paolo Moschi, Roberto Cenni, Corrado Monaca, Rocco Chiriaco.