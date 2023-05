Marrocchesi nuovo segretario del Meda "Barriere architettoniche la priorità"

Nuovo incarico per Paolo Marrocchesi, poggibonsese, impegnato da anni in vari progetti per la comunità locale. Marrocchesi (nella foto) è stato nominato segretario regionale del Meda, Movimento europeo diversamente abili. Un ente, attivo su scala nazionale, che si occupa della difesa dei diritti delle persone più vulnerabili con problematiche di carattere fisico e psichico, oppure chiamate a misurarsi con delicate situazioni relative a casi di emarginazione sociale. "Il Meda – osserva Marrocchesi – intende a tale proposito fare opera di sensibilizzazione verso le istituzioni, affinché dedichino la massima attenzione a questioni fondamentali. Per esempio quelle legate alla presenza di barriere architettoniche e agli ostacoli che possono presentarsi nei centri urbani a carico di quanti devono confrontarsi con le difficoltà di deambulazione". Altri obiettivi da perseguire da parte del Meda? "Intendiamo sviluppare - aggiunge Marrocchesi - certi servizi basilari per la popolazione. Tra questi il ‘dopo di noi’ e uno sportello di ascolto di cui siano in grado di beneficiare le famiglie che si confrontano quotidianamente con le difficoltà dei cari".