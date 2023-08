Mario Tronti, un grande della cultura scomparso a 92 anni

Mario Tronti, tra i principali esponenti del marxismo operaista degli anni Sessanta, è morto a 92 anni nella sua casa di Ferentillo. Romano di nascita, autore di numerosi saggi, Tronti è stato docente all’Università di Siena per più di trent’anni, dal 1970 al 2001. Docente di Filosofia della politica, fu tra i pionieri della Facoltà di Lettere, che annoverava in quegli anni anche Franco Fortini e Eugenio Lecaldano. I legami con Siena non si limitarno all’insegnamento all’Università. Nel 1979 fu candidato alle elezioni comunali nelle liste del Pci, con Roberto Barzanti capolista. Che diventò vicesindaco, con Mauro Barni sindaco. Con Raniero Panzieri e un giovanissimo Massimo Cacciari fondo la rivista ’Quaderni Rossi’, fu direttore di ’Classe Operaia’. Eletto al Senato nel 1992 nelle liste del Pds, rieletto nel 2013 nel Pd. Tanti i messaggi di cordoglio, da Elly Schlein a Maurizio Landini.