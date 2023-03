Marino Nucci, socio fondatore, entra in classe

Che cos’è l’Auser?

"E’ un’associazione di volontariato e di promozione sociale impegnata a favorire l’invecchiamento attivo degli anziani nella società".

Come sono le persone che si dedicano al volontariato?

A chi fa volontariato vengono attribuite lodevoli qualità, sicuramente una persona positiva, altruista, migliore di altre e da ammirare. Non mancano però i sospetti sulle reali motivazioni di chi fa qualcosa per gli altri senza un guadagno economico o considerazioni malevoli e sarcastiche".

Perché fare volontariato con gli anziani?

"E’ un’ottima opportunità per condividere la propria esperienza di vita e aiutare gli altri. Fare volontariato permette di mettersi in gioco, fare nuove esperienze e stringere nuove amicizie".

Cosa fate all’Auser?

"Le nostre energie sono ogni giorno in azione. Attraverso le associazioni sul territorio i nostri soci e i nostri volontari sono impegnati quotidianamente in reti di relazioni, solidarietà e partecipazione. L’impegno di Auser è fare in modo che ognuno possa trovare aiuto, incontrare gli altri, arricchire le proprie competenze, contribuire alla crescita della comunità".