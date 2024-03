Marino, dalla tv al gelato di Dondoli

Fulvio Marino, noto panificatore e protagonista della trasmissione ’Il Forno delle Meraviglie’, in onda su Real Time, ha fatto visita a San Gimignano, con una tappa alla Gelateria Dondoli. Qui ha assaggiato il gelato più famoso del mondo, stringendo mani e facendo foto con il personale dell’attività. Il panificatore-influencer è molto noto al pubblico televisivo anche per la trasmissione ’Mezzogiorno in famiglia’ condotta da Antonella Clerici. Per una volta quindi, invece di visitare i forni per decretare il migliore della città, Marino ha scelto il gelato.