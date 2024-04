Maria, un’artista molto speciale. Mostra nel padiglione dei Licei

Parte dai Licei Poliziani un segnale forte di attenzione e di inclusione nel periodo aperto dalla giornata mondiale dell’autismo: è stata infatti inaugurata, in un luminoso padiglione del complesso scolastico di Montepulciano, la mostra di quadri e opere grafiche di Maria Bellisario, giovane autistica, ex-studentessa del Linguistico; poi, venerdì 12, alle 11, al Teatro Poliziano, il professor Dario Ianes, docente all’Università di Bolzano, tratterà il tema "Dalle differenze alle diversità: la macchina del valore". Come avviene regolarmente per le sue rassegne, ormai numerose, i dipinti di Maria Bellisario hanno suscitato anche stavolta grande ammirazione per vivacità, forza cromatica, stile originale. Inconfondibili i suoi grandi visi colorati, dalla fortissima espressività. Il dirigente scolastico Marco Mosconi ha parlato di "autentico talento in una persona straordinaria. L’autismo non limita la creatività ma spesso amplifica la sensibilità"; la vice-sindaca Alice Raspanti he detto che "iniziative del genere sono importanti per il futuro della comunità: queste realizzazioni d’arte donano la speranza di un mondo migliore". Con commozione, è stato ricordato il papà di Maria, Gianni Bellisario, che si è sempre impegnato a fondo per la sensibilizzazione sull’autismo. La mamma, Roberta Bonucci, ha rivelato che Maria è arrivata emozionata all’appuntamento, considerato però "un bel ritorno dopo tanti anni di lavoro". Prezioso il ruolo degli insegnanti che hanno seguito o seguono Maria, peraltro del tutto autonoma nella composizione delle opere. Ringraziamenti sono stati rivolti alle professoresse Perchinelli, Degli Innocenti e Falistocco e al professor Pagano. Rassegna visitabile la mattina fino a sabato e, nei feriali, anche il pomeriggio.

Diego Mancuso