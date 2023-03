Maria Cassi e Leonardo Brizzi nell’opera ‘Ale’

Teatro prosa tutto da ridere, domani alle 21,30 al Teatro Regina Margherita di Marcialla. Frazione nei pressi di Poggibonsi che da anni con la sua stagione attrae molto pubblico da tutta la Valdelsa. In scena ‘Alé’ Opera Buffa, con Maria Cassi e Leonardo Brizzi. Una commedia prodotta dalla Compagnia Maria Cassi. Riecco Aringa e Verdurini insieme, storico duo di trentennale esperienza. Musica, comicità che arriva dal profondo e che profondamente fa ridere emozionare e talvolta anche commuovere. Perché la comicità è una cosa seria, molto seria se fatta con talento e professionalità, energia e rigore: quello che in questi anni gli ex Aringa e Verdurini alias Maria Cassi e Leonardo Brizzi hanno continuato a portare avanti sempre credendo fermamente nell’importanza del buon teatro e della buona musica. In Alé!, una sorta di piccolo "musical", si scherza attraverso personaggi gag musicali tormentoni, tic umani e non, passando attraverso arrangiamenti musicali che vanno dal jazz alla musica classica e popolare. Poche parole, ma come da solida tradizione di Maria Cassi in questo caso coadiuvata dalla musica del Maestro Brizzi si gioca con la capacità di farsi intendere e divertire da un pubblico internazionale e di ogni età. Informazioni: il Regina Margherita è in Via Amelindo Mori 20. Tutti i dettagli della stagione su www.teatromargherita.org.

Fabrizio Calabrese