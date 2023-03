Marco Paolini in scena con ’Sani’ Incontro con l’artista

In occasione dello spettacolo di Marco Paolini ’Sani’, dal 24 al 26 marzo al teatro dei Rinnovati, la compagnia incontrerà il pubblico senese oggi alle 18 presso la caffetteria del foyer del Teatro dei Rinnovati. Nell’occasione si cercherà di conoscere meglio la storia dello spettacolo raccontato da Paolini attraverso la presentazione della compagnia e dei testi che lo compongono. L’ingresso è libero, pPer prenotarsi, basta scrivere una mail a [email protected] Lo spettacolo ’Sani’, all’interno della stagione dei Teatri di Siena, è in scena stasera alle 21 e domani alle 17: Paolini racconta le tragicomiche conseguenze del suo primo e unico incontro con Carmelo Bene nel 1983 che ha cambiato la sua direzione teatrale e subito dopo la contemporanea crisi della guerra fredda che ebbe come protagonista Stanislav Petrov. In rapida successione si arriva al lockdown 2000.