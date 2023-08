Marco dal cuore d’oro Dono in beneficenza

Il dono ricevuto dai colleghi pompieri in coincidenza del pensionamento, diviene un sostegno a favore dell’associazione Una e del canile di Poggibonsi. Un gesto davvero significativo da parte di Marco Montagnani, senese, 18 anni di servizio a Siena e 19 a Poggibonsi, caposquadra dei Vigili del fuoco del distaccamento valdelsano, che ha deciso di devolvere in beneficenza una somma di denaro in occasione dell’ultimo turno lavorativo prima di essere collocato a riposo. Nella caserma di Campostaggia, dopo il tradizionale suono delle sirene degli automezzi di servizio e la cena preparata dallo stesso personale, Montagnani ha invitato al momento dei saluti Lucia Vivarelli, fondatrice e responsabile di Una, per effettuare la donazione, frutto dell’unione di forze tra i pompieri della centrale di Siena e delle sedi di Montalcino, Montepulciano, Piancastagnaio e appunto Poggibonsi. Tutto è avvenuto alla presenza del responsabile del locale distaccamento, Maurizio Livi, con al fianco alcuni dei suoi predecessori nel ruolo, e con l’intervento anche di Enzo Morandi, trascorsi nei Vigili del fuoco e adesso attivo come volontario proprio al canile di Poggibonsi. Un dono accolto con gioia dalla signora Vivarelli: "Non posso che esprimere gratitudine per la preziosa iniziativa. Dalla nostra struttura, in 34 anni, sono passati 7mila 454 animali, grazie all’apporto di volontari. I cani hanno bisogno di tutto. Di essere accarezzati, amati e di trovare una famiglia che offra loro la speranza di un posto migliore". Alla fine l’applauso di tutti i colleghi a un emozionato Marco Montagnani, scultore per passione, artista per linea diretta familiare (il padre Emilio dipinse il Palio del 2 luglio 1971), pronto adesso a cimentarsi in nuove creazioni.

Paolo Bartalini