Marco Cocci in concerto domani alle 22,30 sul palco di Bottega 26

Cantante, modello, attore, performer dagli innumerevoli talenti. Parliamo di Marco Cocci (nela foto), in concerto domani alle 22,30 sul palco di Bottega 26 a Poggibonsi. Per l’occasione si potrà tornare ad ammirare la sua ‘vena elettrica’, accompagnato alla chitarra da Francesco Fanciullacci e da Ugo Nativi dei Malfunk alla batteria. Un power trio con un grande pedigree. Sarà un concerto atipico rispetto alle esibizioni degli ultimi anni, un modo più rock di ascoltare i brani storici di Cocci, quelle cover che tanto bene riesce a fare e non mancheranno delle sorprese, ovviamente anche dal repertorio Malfunk. Ad inizio serata, il chitarrista Cosimo "Zanna" Zannelli. In chiusura dj set Low Fidelity. Ingresso riservato ai soci ‘The B-Side’. Informazioni al 3880519391.

Fabrizio Calabrese