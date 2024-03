Marcia di solidarietà. Valdichiana generosa

Una manifestazione popolare come forse non si è mai vista nella Valdichiana Senese, una grande marcia sotto la bandiera della solidarietà e di una sorprendente (e insperata) unitarietà tra associazioni. Ad organizzarla, sabato 16 e domenica 17 marzo, il gruppo - ormai foltissimo - che si riconosce nel progetto ’Insieme per Nottola’, raccolta fondi per acquistare un casco refrigerante da donare al reparto di oncologia dell’ospedale.

Quattro gli itinerari che toccheranno tutti e dieci i comuni dell’area, con una percorrenza totale di 70 km, avendo come partenze San Casciano dei Bagni, Chianciano, Pienza e Trequanda, e che confluiranno domenica 17, alle 12.30, a Montepulciano, in piazza Grande; qui i camminatori si riuniranno per l’ultimo tratto, verso gli Ospedali Riuniti della Valdichiana Senese, dove sarà consegnata la ’promessa’ di donazione. Intanto, mentre l’Unione dei Comuni e le amministrazioni hanno deliberato il patrocinio dell’iniziativa (e la giunta e il consiglio di Chiusi hanno versato il loro gettone di presenza), crescono le iniziative per la raccolta fondi.

"Il casco, apparecchiatura che riduce gli effetti della chemioterapia sulla caduta dei capelli, costa 41.500 euro – spiega Luisa Mucci, componente del coordinamento delle associazioni –. Siamo a metà percorso, per giugno dovremmo poter effettuare l’acquisto. Si è creata una rete che intendiamo mantenere attiva anche su altri progetti di solidarietà. Ci aspettiamo una cospicua entrata dalla lotteria che coinvolgerà l’intera Valdichiana, a eventuali sponsor privati rammentiamo la possibilità di detrarre i propri contributi".

Diego Mancuso