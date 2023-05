Marcia del 113 Primi Sprugnoli, Brizzi e Torelli

Nella cornice delle campagne di Monteriggioni, si é svolta la 36 ma edizione della Marcia del 113, storica manifestazione podistica in provincia. E’ ormai dal 1986 che la corsa si tiene regolarmente. Solo l ‘emergenza covid l’ha bloccata per due anni. A darsi battaglia sono stati 150 podisti lungo un impegnativo circuito di 10 km. Prima della partenza, é stato ricordato Mauro Mancini Proietti, il funzionario di polizia scomparso a settembre, con un minuto di silenzio seguito da un lungo applauso. Per la cronaca sportiva: prima delle donne Elisa Sprugnoli , del gruppo sportivo ’il Gregge Ribelle’,vincitrice anche della speciale categoria riservata alle forze di polizia e ai familiari. Negli uomini ha prevalso Federico Brizzi, gruppo sportivo Lucignano Val D ‘Arbia. Primo nella categoria forze di polizia il giovane Luca Torelli del g.s. Polizia di Stato Siena .Alla fine della competizione i partecipanti si sono ritrovati al ristorante ’il Ciliegio, accolti dal patron Marco Pattaro. Uno speciale ringraziamento va agli sponsor: Florio Faccendi , presidente della Banca Centro Toscana Umbria e Mauro Balani, direttore Etruria Retail, Gruppo Carrefour.