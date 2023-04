Marchio Enoteca, bufera sul bando Monaci: "Silenzio da sette mesi"

"Da mesi sulla vicenda Enoteca è calato il silenzio più assoluto, perpetrando quell’inerzia che ha portato alla chiusura dell’ente". È quanto denuncia Alfredo Monaci, in qualità di socio Aristos, a proposito dell’acquisto del marchio Enoteca Italiana, procedura in mano al liquidatore. Monaci ricorda che il 20 settembre dello scorso anno sono state aperte le offerte per il bando di gara. "Ero presente personalmente – afferma Monaci –, è risultato aggiudicatario il Comune di Siena, segue Tenute Piccini spa e in terza posizione noi". Ma dopo sette mesi, aggiunge Monaci, ancora nessuna notizia ufficiale: "Forse il liquidatore, attento alle terrene vicende politiche, attende le prossime elezioni amministrative per adempiere a un suo dovere? Intanto con il passare del tempo Enoteca italiana continua a perdere prestigio, ruolo e interesse da parte della comunità".

Il progetto di acquisizione aveva visto unite Aristos srl e Business Strategies srlm per partecipare al bando. "Da senese, come tanti altri – afferma Monaci – avevo sofferto la chiusura di un’istituzione storica, nata nella Fortezza Medicea nel lontano 1933 e che diede vita e ospitò fino agli anni sessanta quella mostra dei vini italiani che dal 1967 prese il nome di Vinitaly e si trasferi a Verona".

Ma più che sugli "splendori e attività di quell’ente che anche negli ultimi anni aveva portato alla ribalta sia in Italia che all’estero Siena, divenendo a giusto titolo capitale del vino italiano – aggiunge Monaci – voglio soffermarmi sulle miserie recenti. Dunque partecipiamo, per i motivi che ho brevemente esposto, a un farraginoso bando, soddisfacendo tutte le richieste in esso contenute, assumendo impegni di sviluppo del marchio onerosi e complessi che solo il rapporto con Business Strategies srl, primaria società italiana nella promozione del vino all’estero, poteva garantire". Ma poi più niente, da quel 20 settembre 2022 quando futono aperte le buste con le offerte e quindi stabilito il vincitore, cioè il Comune di Siena.