Marcello Vanni tra Pantera e teatro. Segnò la vita culturale di Siena

"Mi scusi, signor Vanni, avrei bisogno di una sua dichiarazione scritta di direttore del Teatro delle Due Porte, per potermi iscrivere come autore alla Siae... ". "Intanto diamoci del tu…". Così ho conosciuto, era il lontano 1987, Marcello Vanni, il protagonista della eloquente foto (del 1991) di Augusto Mattioli. Marcello è un personaggio complesso, imprevedibile, stupendamente irrazionale, sicuramente generoso e leale. Ha rappresentato molto in questa città sempre poco riconoscente: batterista di gruppi beat, tamburino della sua Pantera, presidente innovativo della Società Due Porte, direttore di teatri, grandissimo light man (uomo delle luci), che ho per questo battezzato "Il signore delle tenebre". La sua immagine si perde nel tempo: nel Numero Unico di Stalloreggi del 1971 appare con un pantalone rigorosamente a campana e camicia colorata. Un bel biglietto da visita per il suo poco formale modo di interpretare la vita. Gli anni Ottanta lo vedono presidente di Società. Alla quotidiana attività mette su uno spazio teatrale. Ci vuole genialità ma tanta incoscienza. C’è da mettersi contro il mondo. Lui va avanti e vince. Quella del Teatro delle Due Porte resta una delle stagioni più fresche, genuine, riuscite, della vita senese per almeno tre-quattro anni. ’Costringe’ le Contrade a dotarsi di un gruppo teatrale, il che significa mettere insieme tante generazioni, porta in via San Quirico tante compagnie teatrali nazionali. Facevamo tutti a gara a dargli una mano. Ma la sua idea, il suo quotidiano lavoro facevano la differenza. Da Mangia d’Oro se qualcuno di politicamente corretto se ne fosse accorto. Quando i panterini ebbero l’esigenza di mettere la Società Due Porte al posto del teatro, non si perse d’animo e trasferì il tutto al Teatro del Costone. E altri anni di assoluta bellezza, soprattutto con la Compagnia ’Usa & Getta’, con il meglio del palcoscenico senese. Marcello Vanni, gli anni con i Ragazzi del ’53 o in altre iniziative con il Metateatro o altre compagnie, ha messo sempre cuore ed anima. Come si fa a non volergli bene? E’ un ariete nel bene e nel male, negli slanci e nelle cadute, nella lotta con la spada della passione. Gli dobbiamo molto, gli devo tanto: chi amministra non ha capito che solo nel divertimento, nell’entusiasmo e nel ridere si ottiene una vera crescita culturale. Marcello e la sua straripante generosità: le persone veramente altruiste non sono quelle che danno molto, ma quelle che ci offrono le cose a cui tengono di più.

Massimo Biliorsi