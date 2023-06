Mar Kelly, il roano che ha corso solo un Palio

Chissà quali esordi vedremo di cavalli per questo luglio: ricordiamo il mezzosangue Mar-Kelly, classe 1990, dall’inconfondibile manto roano che fa una sola tratta e una sola carriera, quella dell’Assunta del 1995. Allevato da Graziano Brundu e segnato alla tratta da Massimo Milani, va in sorte alla Lupa che lo affida all’esperto Maurizio Farnetani detto Bucefalo. Posto alto alla mossa, il sesto, e al momento decisivo, si trova leggermente indietro rispetto agli altri. La cosa gli sarà fatale: Mar-Kelly parte fra gli ultimi e cerca prontamente di recuperare all’interno, girando abbastanza stretto al primo San Martino, con Bucefalo che sicuramente guarda con attenzione alla rivale Istrice che, con Samurai e Bonito da Silva, sono in terza posizione e cercano fortemente il recupero, a ridosso di Aquila e Leocorno che fanno la corsa. Il pericolo della vittoria della rivale è scampato, ma le distanze resteranno sempre più o meno quelle e così la carriera di Mar-Kelly sarà piuttosto anonima, per un palio nelle retrovie. Un soggetto che non rivedremo più sul tufo ma che, come nostra tradizione, è degnissimo di passare alla storia.

Massimo Biliorsi