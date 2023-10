"Manutenzione utile". Fdl ‘punge’ il Comune

Giudizio positivo riguardo alla riqualificazione di viale Garibaldi a Poggibonsi, però la manutenzione delle strade dell’intero territorio deve essere costante. Così il coordinamento Fratelli d’Italia a Poggibonsi, che ha al vertice Manfredi Biotti, in merito ai lavori che interesseranno una delle strade più importanti del centro storico. "FdI plaude - si legge in una nota - al tentativo del Comune di riqualificare viale Garibaldi tramite progetti sociali e di recupero urbano, come quello che si è svolto giovedì, in cui le scuole hanno operato per dare un nuovo volto artistico alla zona; inoltre, avendo visto l’azione del Comune per risolvere le problematiche della via, come la pervasiva presenza di buche e di dissesti infrastrutturali, non possiamo far altro che congratularci". La valutazione di FdI prosegue in questi termini: "Tuttavia, suggeriamo all’amministrazione di non riqualificare le zone solo al termine del percorso amministrativo, né quando sono previsti eventi come quello citato. La manutenzione delle infrastrutture viarie deve essere costante e non legata ad eventi specifici, soprattutto per incrementare il benessere dei cittadini. Comprendiamo che l’attuale amministrazione sia alla ricerca di consensi facili, ma l’aver abbandonato alcune aree della città per così tanto tempo non verrà cancellato da interventi sporadici e concentrati nell’ultima parte del mandato. Ci sembra perciò che la strategia dell’attuale amministrazione sia solo quella di buttare fumo negli occhi ai cittadini: si cerca di mettere una pezza all’inazione agendo senza una strategia chiara, con obiettivi non ben definiti. Errore dilettantesco. O almeno - sempre secondo FdI - l’obiettivo è racimolare più voti per prolungare l’agonia della nostra città, operando azioni saltuarie che non risolvono le condizioni di degrado in cui versa Poggibonsi".