Manutenzione straordinaria. Intervento da 150mila euro per il verde dell’Agrestone

Il via a delle opere di manutenzione straordinaria sulle alberature e sul verde pubblico dell’Agrestone. Un intervento da 150mila euro coordinato da un perito agrario, è quanto deliberato dall’Amministrazione comunale in seguito al verificarsi di alcuni cedimenti degli alberi dopo gli eventi straordinari che hanno colpito tutta la provincia nei mesi passati. "Un intervento – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Stefano Nardi – nella direzione della messa in sicurezza delle aree verdi comunali dopo gli eventi atmosferici degli ultimi mesi che hanno mostrato la necessità di intervenire preventivamente sulle alberature delle aree. Un progetto di manutenzione straordinaria, coordinato dal perito agrario Fabio Alain Andrea Calcagni che ha eseguito il controllo dello stato fitosanitario generale delle alberature e ha steso un progetto di manutenzione e che ha l’obiettivo della salvaguardia sia della sicurezza pubblica che delle specie arboree presenti nel parco. "Interventi – continua Nardi – che sono quindi tesi a eliminare potenziali situazioni di pericolo oltre che a migliorare la fruibilità e il decoro degli spazi pubblici in particolare nel quartiere dell’Agrestone dove le verifiche svolte dal professionista incaricato dal Comune hanno evidenziato alcune situazioni su cui occorre intervenire tempestivamente". L’intervento, del valore complessivo di 150 mila euro, ha visto il censimento qualitativo e quantitativo delle alberature con riconoscimento botanico (genere e specie), le misurazioni (es. circonferenza del fusto ed altezza pianta) ed attribuzione di massima dello stato di rischio (verde – giallo – rosso). È stata stilata, inoltre, la redazione della VTA (Visual Tree Assessment) valutazione di stabilità visiva dell’albero, con lo scopo di individuare le condizioni strutturali del soggetto ed effettuarne la messa in sicurezza. È stato relazionato anche un riepilogo degli alberi da monitorare nuovamente anche mediante l’ausilio delle prove strumentali, con lo scopo di contenere il rischio arboreo e monitorare le condizioni statiche delle alberature nel tempo. Infine, la redazione dei computi metrici ed allegati tecnici delle opere da eseguire sul verde oggetto di valutazione, con la finalità di quantificare economicamente gli appalti del servizio a ditte specializzate esterne già incaricate delle sistemazioni.

Lodovico Andreucci