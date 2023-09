Manutenzione in via Goito. Lavori e possibili disagi in zona

Manutenzione sulla rete idrica in via Goito: i lavori di AdF, finalizzati al flussaggio della condotta, sono in programma mercoledì 20 settembre dalle 8.30 alle 13.30 e potrebbero determinare la sospensione dell’erogazione di acqua in via Goito, via Mentana, via Custoza, via Baldovina Vestri e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti alle 13.30.