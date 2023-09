Manutenzione cimitero. Costerà 630mila euro

Ammonta a circa 630mila euro l’investimento in corso per la manutenzione straordinaria di una parte del cimitero comunale a Poggibonsi. I lavori attualmente in fase di realizzazione sul tetto dell’area interessata, si completeranno con l’intervento di sistemazione delle parti interne. "Un progetto in due fasi - spiega il sindaco David Bussagli - per sistemare in maniera completa una porzione del cimitero comunale realizzata oltre cinquanta anni fa. Nei mesi scorsi abbiamo avviato i lavori per sistemare il tetto e lo abbiamo fatto con risorse del Bilancio del nostro Comune. I lavori stanno andando avanti e proseguiranno nelle prossime settimane sulle parti interne, grazie in questo caso ad un ulteriore investimento che è frutto del Pnrr". I lavori riguardano la sezione del cimitero a sinistra dell’ingresso principale, realizzata fra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta. Un’area di circa 1600 metri quadrati. La prima parte del progetto è in fase di realizzazione. E’ finanziata con 370mila euro di risorse del Comune ed è relativa al rifacimento del manto di copertura con le operazioni utili allo scopo principali: impermeabilizzare il tetto. La seconda parte, finanziata con 260mila euro di risorse del Pnrr, riguarda la sistemazione e il ripristino delle superfici interne, necessarie per superare criticità presenti in un’ottica di sicurezza della parte di edificio. "Andiamo avanti con la graduale sistemazione del cimitero - prosegue Bussagli - attraverso interventi utili a rispondere alle necessità. Negli ultimi anni vi sono stati altri interventi anche di manutenzione straordinaria sul cimitero. Tutta l’ala a sinistra dell’ingresso principale sarà sistemata grazie a una capacità progettuale che ci ha portato ad avviare l’intervento con risorse nostre e quindi a cogliere l’opportunità del Pnrr per finire i lavori".