Manutentore per caldaie presso Tecnocalor

1 AUTISTA – Ditta di Poggibonsi cerca autista con patente C cqc con esperienza per guida camion con gru e rimorchio. Necessaria conoscenza operazioni di carico e scarico e richiesto patentino per gru. Contratto a tempi indeterminato, full time. Per candidarsi telefonare allo 0577905141 o cv a [email protected]

1 MANUTENTORE DI CALDAIE – Ditta di Poggibonsi cerca un manutentore di caldaie con patente B automunito. Contratto a tempo indeterminato, full time. Per candidarsi chiamare al 0577937497 o cv a [email protected]

1 ADDETTO SORVEGLIANZA - Cooperativa sociale onlus di Casole d’Elsa ricerca addetto alla sorveglianza dei bambini su scuolabus comunali. Contratto a tempo determinato par time. Per candidarsi chiamare al 3936600398 o inviare il cv a info@aliothgroup.