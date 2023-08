’Mani d’oro’ in Comune L’arte del corteo storico

Tra i tanti riti di cui è composto il Palio, un ruolo primario lo ha il corteo storico. La macchina organizzativa del corteo, che vede sfilare oltre 300 figuranti, è gestita dalle due sarte del Comune, Camilla Masignani e Benedetta Massarelli dalla sede dei magazzini comunali in piazza del Mercato. Camilla e Benedetta si occupano della preparazione dei costumi, della consegna di monture e accessori. "Ci occupiamo delle manifestazioni nel corso dell’anno e della stagione per arrivare poi al Palio. L’organizzazione parte con la consegna del drappo di seta all’artista – rivela Masignani –. Dentro queste stanze il giorno della Carriera si respira un’energia forte, data dall’entrare a contatto con tante persone di età diverse che vivono ciascuna a modo proprio quei momenti".

Per i circa 300 figuranti del Comune, oltre alle altrettante monture, Camilla e Benedetta devono gestire anche la consegna delle scarpe (1000 paia in totale) in occasione del corteo, un lavoro che viene svolto durante il corso dell’anno, ma che in questi giorni si fa sempre più frenetico e con una dose maggiore di emotività. "L’emozione è forte e non ci si abitua mai – dice Massarelli –. Intanto perché essendo di Siena quando è Palio l’emozione c’è sempre: non importa se corri oppure no o se corre la nemica, il Palio è il culmine della vita cittadina". Un’emozione cui le due sarte non possono lasciarsi andare, pena il rischio di qualche svista.

"È importante dare un segno di sostegno, di solidità, specialmente ai ragazzi giovani che entrano in Piazza per la prima volta – dice Camilla –. Consideriamo che fuori fa caldo, si vestono con tessuti molto pesanti, devono scontare le attese fra un passaggio e l’altro, e tutto questo fa salire la tensione". Uno sforzo non solo pratico ma soprattutto emotivo. "Soprattutto i 18 paggi portafestone, che son bambini fino ai 13 anni (fino al metro e 60) sentono molto la tensione. Noi li seguiamo perché sono giovani e sentono la tensione ciascuno a modo proprio: c’è il bambino che si mette a sedere in un angolo in silenzio e quello che corre dentro il Casato per scaricarla. È una cosa reciproca: per quanto riguarda i bambini noi aiutiamo loro a rilassarsi, ma loro correndo da una parte all’altra, aiutano noi a non sentire la tensione del Palio", conclude Benedetta.

