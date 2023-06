Manhattan Transfer e Tiromancino Stelle a Montalcino per Jazz & Wine

A Montalcino torna Jazz & Wine. Un binomio perfetto che ogni anno si ripete nella strepitosa cornice nel cuore delle terre del Brunello. Quella che andrà in scena quest’estate sarà una ventiseiesima edizione davvero straordinaria, con un cartellone illuminato dalle stelle jazz, nomi di grande richiamo del panorama internazionale come Eliane Elias, Mike Stern, Peter Erskine, The Manhattan Transfer, Tiromancino, Noa. La ventiseiesima edizione del festival, nato dalla collaborazione tra l’azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma e il Comune di Montalcino, si svolgerà dal 18 al 23 luglio. Ad aprire la rassegna sarà ‘The Bossa Queen’, nella meravigliosa atmosfera del Castello Banfi, dove arriverà la classe di Eliane Elias (piano e voce), con Marc Johnson (contrabbasso), Leandro Pellegrino (chitarra) e Rafael Barata (batteria).

Mercoledì 19 sarà la Mike Stern Band con il geniale chitarrista fusion che salirà sul palco della Fortezza medioevale con un vero dream team di musicisti composto da Lemi Stern (chitarra elettrica, ngoni, voce), Bob Franceschini (sax), Jimmy Haslip (basso elettrico) e Dennis Chambers (batteria). Stessa location per giovedì 20 luglio, con Peter Erskine Quartet, il batterista che si esibirà per la prima volta in Europa con una formazione formidabile che vede Alan Pasqua al pianoforte, Darek Oles al contrabbasso e George Garzone al sax.

Venerdì 21 arriveranno invece The Manhattan Transfer con il 50th anniversary and final world tour. La formazione che vede Cheryl Bentyne (voce), Alan Paul (voce), Janis Siegel (voce), Trist Curless (voce) e Yaron Gershovsky (piano e direzione) è una vera e propria pietra miliare nella storia della musica jazz. Per il 22, invece, sono in programma i Tiromancino con il loro Summer Tour 2023, un viaggio musicale nella canzoni che hanno reso celebre la band e rivelato la sensibilità cantautorale di Federico Zampaglione.

L’edizione 2023 di Jazz & Wine si chiuderà quindi domenica 23 luglio con il concerto di Noa, che porterà a Montalcino la sua straordinaria capacità di mescolare generi e linguaggi in un vortice di emozioni. La direzione artistica di Jazz & Wine in Montalcino è firmata da Eugenio Rubei (Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Sound&Image) e tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.45. Riccardo Bruni