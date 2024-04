Mangini, cena e donazione all’Ail: "Siamo parte della storia del Palio"

di Laura Valdesi

SIENA

"Facciamo parte della storia del Palio e dobbiamo aiutare i più giovani a conservare e ’salvare’ la nostra Festa", il messaggio che Roberto Tolu, ’voce’ dei mangini vittoriosi dell’Oca Antonio Cinotti, Michele Rosi e Maurizio Meli, ha trasmesso ai colleghi delle altre Contrade venerdì a tavola nella Sala della Suvera. Una tradizione quella di alzare i calici tutti insieme, invitati appunto dai tenenti che hanno conquistato i Palii. A fare gli onori di casa, dunque, quelli della Selva che con il capitano Alessandro Giorgi, grazie a Tittia su Violenta da Clodia, hanno portato il Drappellone di Roberto di Jullo in Vallepiatta. Con loro i mangini di Fontebranda che ancora si godono il successo di Brigante e Zio Frac del 16 agosto, guidati dal capitano Stefano Bernardini.

Una serata a cui hanno partecipato, in rappresentanza del Comune, l’assessore Massimo Bianchini, insieme al comandante della polizia municipale Alfredo Zanchi. C’era Guido Collodel dell’Ufficio Palio che è stato ringraziato "per tutto il lavoro svolto in questi anni". I mangini hanno fatto poi un in bocca al lupo a Luigi De Rosa che è il nuovo responsabile. Con loro anche Michela Bacconi e Simona Gori. Non poteva mancare la solidarietà che è nel dna delle Contrade. Infatti alla cena era presente Piero Franceschini, presidente della sezione Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) di Siena e Grosseto. A lui è stato consegnato il ricavato della serata.

"Vorrei fare un applauso a tutti voi mangini – ha detto Mattia Ciani della Selva – cuore pulsante di ogni dirigenza, mai sotto la luce dei riflettori ma sempre nell’occhio del ciclone. Pronti a mettere tutto da parte per la propria contrada, senza chiedere mai nulla in cambio". Poi ha riavvolto il nastro: "Se mi avessero detto quando ho iniziato questo percorso, quasi 10 anni fa, che avrei avuto la fortuna di organizzare per tre volte questa cena non ci avrei creduto. Per questo motivo e per quello che ho detto prima auguro a tutti di poterla allestire e di vedere realizzate nel Campo le vostre idee e i vostri sogni". Quindi un saluto ai suoi "compagni di viaggio" – Leonardo Terzani, Carlo Bernardini e Francesco Laschi – , è stato stupendo e noi solo sappiamo quanto. Chiudo con un ringraziamento speciale a due persone che mi hanno dato fiducia e voluto con loro in questi lunghi anni, Gianluca Targetti e Alessandro Giorgi, capitani vittoriosi che hanno cambiato la storia del Palio della Selva".