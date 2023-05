Mangiare fuori, costi alle stelle Aumenti a Siena

In alcune città italiane i prezzi della ristorazione aumentano a velocità più che doppia rispetto la media nazionale: è il caso di Viterbo, dove cenare al ristorante costa oggi il 16% in più rispetto allo scorso anno. Aumenti pesanti anche a Siena (+11,5%), Brindisi (+11,1%) e Cosenza (+11%). Dati frutto di un’indagine del Codacons che ha messo a confronto i listini attuali del comparto ristorazione con quelli in vigore un anno fa realizzando la mappa del caro-rsitoranti in Italia. Tra emergenza bollette che ha aggravato i costi per gli esercizi pubblici e l’inflaizone che per l’alimentare supera quota 12% oggi mangiare fuori per gli italiani è sempre più costoso. La città dove invece i prezzi dei ristoranti aumentano meno è Vercelli, che registra un rincaro dei listini appena del +2,4% su anno.