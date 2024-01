"Manca una mensa per gli studenti. Va aperta, in via Bandini o altrove"

"Manca una mensa a Siena, una soluzione va trovata: possibilmente nell’edificio di via Bandini, altrimenti in un altro palazzo del centro storico, sono tanti gli spazi inutilizzati. Auspico che l’interlocuzione fra Dsu e Comune arrivi a una soluzione. E’ ora che arrivi". Dopo giorni di dibattito pubblico anche il rettore Roberto Di Pietra prende posizione e manda il suo messaggio all’Azienda regionale per il Diritto allo studio universitario e al Comune di Siena: la necessità inderogabile è tornare ad offrire il servizio mensa a 14mila studenti fuorisede che vivono e studiano a Siena, fra Università degli Studi e Stranieri. Oggi hanno a disposizione in città solo Sant’Agata e il self service di San Miniato.

La mensa di via Sallustio Bandini è chiusa dal 2021: dopo l’acquisto del palazzo, nel 2013, per 4,5 milioni di euro dal Comune che ne era proprietario, il Dsu si è ritrovato un immobile ‘strutturalmente non in sicurezza’, tale da non poter ospitare in sicurezza un servizio pubblico. Lo stop è legato all’impossibilità del Dsu di ristrutturare l’immobile senza l’ok dei sei condomini proprietari degli appartamenti, sotto lo stesso tetto della mensa. L’unico modo per procedere con i lavori è l’autorizzazione ‘forzata’ da parte del Comune per motivi di sicurezza. In questi giorni il dibattito si è riacceso: da una parte il presidente del Dsu, Marco Del Medico, che gode del secondo piazzamento di Sant’Agata nel ranking delle mense italiane; dall’altra gli studenti che non si accontenteranno di una mensa Bandini ‘ridotta’, frutto di una ristrutturazione meno impattante del previsto. Il Comune intanto tace. E le Università, ‘stanno a guardare’.

Quale è la situazione?

"E’ tutto fermo da tre anni - ribatte il rettore Di Pietra - , in attesa di una soluzione che non arriva mai. La certezza è che manca una mensa. Ci vediamo servita una soluzione tampone, con tre bar in vari plessi in città che distribuiscono i pasti, insieme alla mensa di Sant’Agata; l’ultima iniziativa è presso il bar di San Francesco che serve cene da asporto. Non la soluzione che attendiamo da tre anni".

Cosa è stato comunicato alle Università?

"Sappiamo solo che il Dsu ha stanziato soldi per la ristrutturazione della mensa Bandini e che attende l’atto del Comune di temporaneo esproprio e spostamento di chi abita nell’immobile per il tempo dei lavori".

Quale soluzione attende?

"Che ci sia una seconda mensa: non importa che sia in via Bandini o altrove. Ma venga messo a disposizione uno spazio e al più presto. Se lo stallo su via Bandini non è superabile, si preveda l’ipotesi di fare una mensa altrove, in uno dei tanti spazi vuoti in città. In questi anni sono stati fatti diversi sopralluoghi. E dato che la mancanza non è più temporanea, né di qualche mese, credo che si debba perseguire l’ipotesi di farla altrove. Sono ormai tre anni che aspettiamo e la soluzione non è più rinviabile".

Il disagio per gli studenti è effettivo, in concomitanza poi all’aumento delle tariffe.

"Dopo tre anni di attesa, siamo coscienti che parte degli studenti non stanno usufruendo del servizio mensa loro dedicato: per mancanza di posti o code troppo lunghe, si sono organizzati in altro modo, extra mensa. E l’aumento delle tariffe incide in questa decisione di allontanarsi dal servizio loro riservato. E’ un danno anche per gli atenei, visto che la scelta dell’Università, la sua attrattiva, spesso poggia sui servizi offerti agli studenti".

Sul fronte residenze come va?

"I lavori avviati dal Dsu procedono ed entro novembre prossimo dovremmo avere tutti i posti letto disponibili. Per quanto riguarda iniziative private, si parla anche del progetto di ristrutturazione della residenza del Porrione, all’interno della quale una parte dei posti potrebbe essere affidata al Dsu in convenzione. Ma occorreranno lavori, pertanto non sarà per quest’anno".

Altre iniziative per gli studenti?

"Stiamo lavorando sulla stagione teatrale, ovvero per offrire agli studenti un’attività culturale a tariffa agevolata".

Paola Tomassoni