Manager Emea in visita a Siena: incontro in Confindustria

Visita a Siena oggi di Francesca Grandi (Hr Director, Isc & Quality Emea) e Pierluigi Dagostino (nuovo responsabile della Relazioni Industriali Whirlpool Emea) nello stabilimento Whirlpool di Siena. Le due figure apicali della multinazionale americana vengono a presentarsi ufficialmente ai dipendenti del sito produttivo di viale Toselli. Previsto anche un incontro con le organizzazioni sindacali, ma stavolta la location prescelta dovrebbe essere la sede di Confindustria in via dei Rossi.

Il summit sarà l’occasione per fare il punto della situazione sull’operazione che prevede la nascita di una newco con i turchi di Arçelik. Il tutto, dopo il via libera arrivato dall’Antitrust europeo e in attesa della pronuncia dell’Authority del Regno Unito, prevista in primavera. Soltanto dopo questi passaggi sarà infatti possibile l’apertura di un tavolo nazionale al Mimit, per avere garanzie su produzione e occupazione nei siti italiani.