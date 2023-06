Mamme ‘volontarie’ Consegna pergamene

In Valdelsa sono adesso attive altre peer counselor, mamme volontarie che dal 2008 svolgono consulenze alla pari riguardo all’allattamento al seno. Il gruppo si amplia con tredici nuovi ingressi. In concreto le volontarie, dopo una formazione con i professionisti della Asl Toscana sud est, forniscono gratuitamente il sostegno telefonico, tramite un numero che viene comunicato alle famiglie alla dimissione, oppure via email o personalmente alle nuove mamme. Corso teorico e pratico, con gli operatori sanitari, nell’ottica di una reciproca conoscenza. Nell’auditorium di Campostaggia la consegna delle pergamene di certificazione alle nuove peer counselor. Per l’ospedale fare affidamento su un gruppo così saldo è determinante, un punto di forza a cui non è possibile rinunciare. "La cerimonia degli attestati alle peer counselor in allattamento della Società della Salute Alta Valdelsa è per noi motivo di soddisfazione – spiega Biancamaria Rossi, direttrice di Zona del Distretto – perché è un’ulteriore occasione per festeggiare la rete di sostegno per i neogenitori e le famiglie del territorio. Un affettuoso ringraziamento al personale che opera nei servizi consultoriali, territoriali e ospedalieri che da anni collaborano affinché i servizi ai genitori possano davvero essere di qualità". "A oggi tutti i territori della Azienda contano su gruppi di madri consulenti alla pari e questo rappresenta un modello regionale di sostegno tra pari, consolidato e riconosciuto", afferma il referente scientifico aziendale percorso BFHUnicef, Valentina Canocchi ". "La figura della peer counselor entra in gioco e fa da trait d’union tra l’ospedale e la società", conclude la referente percorso BFHIUnicef per Campostaggia, Ilaria Zollino.

Paolo Bartalini