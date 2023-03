’Mamma segreta’ Le novità nel percorso contro l’abbandono

’Mamma segreta’, progetto toscano per i parti in anonimato, compie 24 anni e si ripropone nel 2023 con novità. La giunta regionale ha aggiornato le linee di indirizzo del percorso rivolto alle donne che abbiano manifestato incertezza rispetto al riconoscimento del bambino o la volontà di non procedere al riconoscimento. Ne è nata una campagna di ascolto dal titolo ’Non abbandonarlo, parla con noi’.

Anche la Asl Sud Est ha elaborato una procedura sulla base delle indicazioni regionali: negli ultimi sei anni sono stati 22 i parti in anonimato nella Toscana Sud, di cui 10 nel 2019 e 2 l’anno scorso. "La donna che vive l’esperienza della gravidanza in condizione di forte disagio - commenta il direttore del dipartimento materno infantile Flavio Civitelli - deve poter scegliere il proprio futuro e quello del nascituro e deve essere adeguatamente sostenuta. La scelta di non riconoscimento del figlio alla nascita rappresenta un fenomeno che richiede un percorso assistenziale condiviso". "Nella rinnovata procedura - spiega la dottoressa Patrizia Petruccioli della Direzione Ostetrica - si sottolinea l’importanza della formazione degli operatori e l’informazione delle donne verso questa possibilità. Il neonato è accolto nella neonatologia del Punto Nascita che ne è responsabile fino all’individuazione della coppia affidatariaadottiva entro 10 giorni dalla nascita".