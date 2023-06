Mamassino, debutto su Braccio di ferro nell’Oca

In questa attesa del luglio 2023, ecco il ricordo del folgorante palio di esordio, che senza l’incidente al cavallo avrebbe avuto probabilmente un altro esito, di Gianluca Scaglione detto Mamassino, fantino classe 1977 che ha corso quattro carriere esordendo nell’Oca nel Palio di Provenzano del 2000, montando Braccio di ferro. Corsa pressoché perfetta: dopo una partenza lottata prende la testa prima di San Martino e inizia un giro alla grande, tenendo testa alla Pantera con una personalità sorprendente. Poi la caduta per infortunio del cavallo al secondo San Martino. Trova la monta nello straordinario dello stesso anno: va nell’Aquila dove trova Ambasciatore. Una corsa difficile dove non può dire molto visto la potenza del cavallo. Il 16 agosto del 2001 può indossare un nuovo giubbetto, quello del Valdimontone con Veracruz II. Una prestazione tutta giocata alla mossa, visto che si trova di rincorsa e il Nicchio è ben piazzato dentro i canapi. Svolge il suo compito e qui finisce il suo Palio. Ultima occasione qualche anno dopo, per il 2 luglio 2004 di nuovo nell’Oca, memori della sua prestazione. Questa volta con Acquario è molto alto alla mossa e poco può fare per impedire alla rivale Torre di partire bene.

Massimo Biliorsi