’M’ama, non m’ama’ . Lettere d’amore alle opere d’arte

Potrebbe avere un secondo capitolo ’M’ama non m’ama’, la raccolta di racconti brevi d’amore alle opere d’arte, ideata e fatta vivere dalla Fondazione Musei Senesi, da un’idea della direttrice Elisa Bruttini, nel coordinamento di Matteo Barana, con le risposte alle lettere di Maura Martellucci e Simona Merlo. Un secondo capitolo per il successo del primo: le tante lettere arrivate, il folto pubblico alla presentazione alla Biblioteca Comunale, l’accoglienza che la pubblicazione, curata dell’editore Betti, ha già avuto a pochi giorni dalla sua uscita. E’ il modo per mettere insieme scrittori, poeti ma soprattutto appassionati delle opere d’arte sparsi nel territorio, quindi anche di valorizzare ulteriormente un patrimonio, invitare a vederlo o riscoprirlo. Intanto è già nelle librerie questo sorprendente primo capitolo, ricco di sorprese come ha messo in evidenza Duccio Balestracci nella presentazione. La chiave vincente del sentimento. Ma.Bi.