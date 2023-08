MaM, numeri super! Quasi 3mila visitatori

Ha solo un mese di vita il MaM ‘Museo Archeologico di Monteriggioni’ e già vanta numeri da capogiro in fatto di presenze: oltre duemila settecento visitatori. Risultati che dimostrano bontà e lungimiranza delle scelte effettuate dall’Amministrazione Comunale. La gremita inaugurazione del 22 luglio è stata un segnale significativo per l’interesse suscitato, mentre i numeri rilevati premiano indubbiamente il percorso intrapreso. Monteriggioni è altamente vocata alla conservazione e valorizzazione della propria identità, fatta soprattutto di storia. In tale direzione le azioni del Comune si sono concentrate su tre poli che permettono di vivere e comprendere un territorio di qualità: il Castello, Abbadia a Isola e la Via Francigena. L’apertura del MaM e il restauro-valorizzazione del chiostro di Abbadia a Isola, sede del museo, vanno in questa direzione. "Siamo consapevoli – sottolinea il Sindaco, Andrea Frosini – che il patrimonio culturale è uno strumento fondamentale per la costruzione dell’identità locale e lo sviluppo di un senso di appartenenza. In questo quadro, la sua rivalutazione, rappresenta un’attività emblematica nell’interesse di tutta la nostra comunità". "Abbiamo in programma di portare a termine ulteriori interventi previsti – aggiunge l’Assessore a Cultura e Turismo, Marco Valenti – tra cui due nuove vetrine nel Museo, l’attivazione di una sala conferenze all’avanguardia, il restauro delle mura e della torre in esse presente, l’apertura di un bar e altre novità destinate a implementare il suo ruolo di polo produttore di cultura che vivrà 365 giorni all’anno".

Fabrizio Calabrese