Malvivente incastrato grazie al dna

di Marco Brogi

Incastrato dal dna uno dei due malviventi che quasi un anno fa si dettero alla fuga a piedi dopo un rocambolesco inseguimento in auto con i carabinieri. I due avevano appena rubato in un esercizio commerciale di Poggibonsi e quando la ‘Gazzella’ dei militari, dopo qualche chilometro a ‘tavoletta’ per le strade della città affiancò la loro auto, per ‘seminarla’ spruzzarono il contenuto di un estintore sui vetri. La fine della corsa per uno dei due ladri è arrivata dopo tutta una serie di rilievi scientifici effettuati dai carabinieri della compagnia di Poggibonsi sulle tracce organiche lasciate sull’auto usata per fare il furto. I campioni biologici sono stati posti a confronto con il dna di un individuo fortemente sospettato di essere uno dei malviventi. E la comparazione ha messo nei guai il tipo, uno straniero residente nella provincia di Roma, che è stato denunciato alla Procura di Siena dai militari del Norm della compagnia di Poggibonsi per resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato, tentato furto aggravato e ricettazione. I due malviventi nel marzo di un anno fa erano stati sorpresi dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Poggibonsi a rubare all’interno di un noto esercizio commerciale all’immediata periferia della città. I due fuggirono a bordo di un’auto di grossa cilindrata e non esitarono a ‘sparare’ il getto di un estintore contro la ‘Gazzella’ dei carabinieri che li stava tallonando. Vistisi ormai raggiunti dai militari, abbandonarono l’auto in una strada di campagna e scapparono nei boschi, riuscendo a dileguarsi. Dai controlli effettuati dai carabinieri emerse che la macchina era stata rubata pochi giorni prima nella provincia di Latina e che l’estintore era stato rubato in un’area di servizio senese. Nel veicolo vennero ritrovati oggetti da scasso, della refurtiva, ricetrasmittenti, passamontagna, cappucci e guanti. Una scoperta che fece capire ai militari di avere a che fare con una vera e propria banda specializzata nei furti. Una banda che probabilmente ha colpito più volte anche nella provincia di Siena. Ma le indagini dei carabinieri non si fermano qui. Continuano a tappeto su tutto il nostro territorio e anche fuori regione per risalire al complice del malvivente incastrato dal dna.