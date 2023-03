Maltrattati nella residenza per disabili "Era come ai tempi delle streghe"

di Laura Valdesi SIENA E’ riuscito a metterli tutti d’accordo, pazienti e operatori sanitari. Nel dipingerlo come un "prepotente e prevaricatore". Aggressivo. "La violenza fisica è niente rispetto a quella psicologica. Sembrava di essere tornati ai tempi delle streghe", le parole di un ospite della residenza speciale per disabili ’Santa Petronilla’, fuori porta Camollia. Lette in tribunale dal pubblico ministero Serena Menicucci che ha ricostruito una delle pagine più brutte, se i fatti verranno confermati, dell’assistenza a Siena nei confronti di persone bisognose di aiuto. Costrette invece a vivere nella paura da un ormai ex infermiere di 44 anni, originario della Campania ma residente nel Senese, licenziato dalla struttura. Il processo è alle battute finali: il pm ha chiesto la condanna a 4 anni. Poi hanno parlato le parti civili. La sentenza arriverà la prossima udienza. "Non ho mai aggredito né fisicamente, nè verbalmente le persone. Avere questa accusa – ha detto l’imputato nelle dichiarazioni spontanee – mi ha lacerato sia a livello familiare che psicologico. Non ho parole. Sono rimasto segnato da questa cosa". Tre ospiti del Santa Petronilla, tutti uomini, sono stati ascoltati in forma protetta nel corso del processo riferendo i maltrattamenti. "Una perizia conferma la loro capacità a...