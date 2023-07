Maltrattano le loro donne Scattano due ’ammonimenti’ Sono 10 dall’inizio dell’anno

di Laura Valdesi

SIENA

Il questore adesso li ha avvertiti: basta molestie o violenze nei confronti delle mogli. Un uomo di 63 anni ed uno di 41, entrambi stranieri e residenti il primo in Val d’Elsa, l’altro in Val di Merse, sono stati raggiunti dal provvedimento dell’ammonimento emesso appunto dal questore Pietro Milone nei loro confronti affinché si astengano in futuro da comportamenti persecutori verso le loro donne. Che non avevano chiesto alla polizia di intervenire, si è proceduto infatti d’ufficio ad invitare i due uomini a tenere una condotta conforme alla legge.

A colpire è che gli ammonimento sono arrivati a quota 10 dall’inizio dell’anno, dunque più di uno al mese. A conferma di quanto i casi da ’Codice rosso’, sotto cui ricadono anche i maltrattamenti, siano un fenomeno crescente nella nostra provincia a cui vengono date risposte anche con tale strumento. Di questi 10 ammonimenti solo tre sono stati emessi su richiesta delle donne, tutti gli altri invece adottati d’ufficio "a seguito di condotte – spiega la questura – che hanno evidenziato presunti comportamenti maltrattanti che configurerebbero ipotesi di reato".

Gli ultimi due sono stati notificati in questi giorni dalla polizia al 63enne e al 41enne affinché, come detto, tengano una comportamento conforme alla legge, dopo l’intervento delle divise e la denuncia per maltrattamenti in famiglia. Ci sarebbero state botte e lesioni alle donne anche per via di liti sorte per motivi banali. L’atteggiamento degli uomini andati oltre le righe è stato posto sotto la lente dalla divisione anticrimine a tutto tondo per capire quale era la condotta standard. Nel caso del 63enne, ad esempio, il gip del tribunale di Siena aveva già disposto una misura cautelare nei suoi confronti, il divieto di avvicinamento alla moglie, il 31 marzo scorso.

L’ammonimento, comunque, non è un procedimento penale. Basta contattare un ufficio di polizia ed esporre i fatti in modo dettagliato, raccontando tutti gli episodi di cui si è stati vittime. Non serve la presenza dell’avvocato.