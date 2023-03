Maltrattamenti Segni sulla pelle della figlia adolescente Genitori indagati

di Laura Valdesi

SIENA

Il mestiere più difficile del pianeta quello di genitore. Dipende dalla capacità di babbo e mamma di trasferire sicurezza nel figlio piccolo se una volta adulto si fiderà del mondo e sarà capace di navigare nel mare della vita. E se spiccherà il volo imparando a volare. Serviranno rimproveri, magari. E anche qualche ammonimento per indirizzarli sulla giusta strada. Un mondo di cristallo, il rapporto figli-genitori, su cui bisogna muoversi con delicatezza. Un aspetto, quest’ultimo, che fa da sottofondo ad un’inchiesta aperta dalla procura. E condotta da uno dei pm della task force ’Codice rosso’, Serena Menicucci.

Padre e madre sono stati iscritti nel registro degli indagati per presunti maltrattamenti nei confronti della figlia. Certo un dolore per la coppia che l’aveva voluta fortemente, come pure il maschio della famiglia. Il gip Ilaria Cornetti ha disposto un incidente probatorio in audizione protetta per cristallizzare il racconto di fratello e sorella, entrambi minorenni. Le loro parole saranno basilari per chiarire se è stato commesso un reato di cui la ragazzina sarebbe vittima oppure bisogna riferirsi appunto al delicato rapporto adolescenti-genitori. La coppia è assistita dagli avvocati Alessandro Betti e Roberto Scalabrini, mentre la studentessa, per cui si è nominato un curatore speciale, dall’avvocato Stefano Cipriani.

L’inchiesta è stata condotta nel silenzio più assoluto dalla procura. Ad attivare il ’Codice rosso’ non hanno pensato i figli della coppia con una denuncia ma la scuola. Sarebbero stati notati dei segni sulla pelle della giovane da un’insegnante che ha ritenuto opportuno avviare il percorso nel quale rientrano anche i presunti maltrattamenti. Sono seguiti accertamenti, condotti in maniera rapida come previsto in tali casi, visto che l’episodio risale all’autunno scorso. Ora l’ennesimo approfondimento per capire se la vicenda deve arrivare in un’aula penale oppure essere archiviata. Con genitori e figli chiamati di nuovo a ’lavorare’ per l’armonia familiare.