Maltrattamenti nella Rsa, la verità dell’operatore

Era rimasto in silenzio dopo il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle persone offese, gli ospiti della Rsa di Monteroni d’Arbia che accudiva da anni per conto di una cooperativa. E che avrebbe maltrattato, comportandosi in modo aggressivo. Ieri mattina invece il 41enne che vive in Val d’Arbia ha deciso di spiegare al gup Ilaria Cornetti la sua verità. Il perché di certi atteggiamenti che, secondo quanto appurato dai carabinieri della compagnia di Siena, configurerebbero il reato di maltrattamenti. L’udienza si è svolta a porte chiuse, senza tuttavia proiezioni di video, com’era stato chiesto dal difensore. E’ ugualmente risultata particolarmente lunga per consentire all’operatore, difeso dall’avvocato Giuseppe Moroni, di giustificare le sue condotte. Un colpo al collo se non ubbidivano o erano poco reattivi alle indicazioni, uno strattone, umiliazioni che li facevano sentire sottomessi proprio nel luogo dove dovevano essere più tutelati, sostiene la procura. La scorsa settimana si era svolto anche l’incidente probatorio per cristallizzare il racconto di tre ospiti che sono stati in grado di ricostruire i fatti accaduti dentro la Rsa.

Il pm Silvia Benetti ieri ha discusso anche il caso in udienza preliminare chiedendo il rinvio a giudizio per maltrattamenti dell’operatore 41enne che non può più mettere piede nella residenza per anziani. Ma il magistrato dovrà farlo nuovamente, nell’udienza che è stata fissata dal gup a seguito della richiesta di essere giudicato con rito abbreviato avanzata dal difensore dell’indagato. La sentenza arriverà dunque valutando il materiale e il quadro degli elementi emersi fino a questo momento.

La procura sostiene che l’uomo, a lavoro a Monteroni dal 2007, non avrebbe portato rispetto ai nonnini e ai soggetti fragili presenti nella struttura per via di varie forme di invalidità.

La.Valde.