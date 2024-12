Maltratta per oltre 20 anni la moglie. Botte e umiliazioni: “Sei brutta, vattene da casa”

Siena, 13 dicembre 2024 – Una volta le imponeva di andare via di casa. E lei lo aveva fatto, rifugiandosi dai conoscenti. Un’altra rimproverava alla moglie di non essere una buona madre. Se il loro ragazzo fosse diventato un poco di buono sarebbe stata unicamente colpa sua. Scagliava addosso alla donna, quasi fosse un bersaglio del tiro a segno, arredi che trovava in casa. Ma non l’aveva maltrattata solo così, una volta era rimasta anche ferita alla bocca. Aveva toccato persino le corde che feriscono ogni donna, quelle dell’aspetto fisico. “Sei brutta e grassa”, la denigrava per il suo corpo robusto. Ripetendo poi che lui una del sud Italia non la voleva proprio. Parole sferzanti. Hanno fatto male alla moglie, che ormai non vive più con il valdelsano di 65 anni. Che secondo quanto ricostruito dalla procura – in aula a sostenere l’accusa c’era ieri il pubblico ministero Siro De Flammineis – aveva iniziato a trattare così duramente la compagna di vita dal lontano 2000. Oltre venti anni.

Finché, nel giugno 2023, la goccia che ha fatto traboccare il vaso della sopportazione. Il marito l’aveva colpita al viso con un oggetto osando intervenire in difesa di un figlio, ancora minorenne, preso a male parole dal padre. Era rimasta ferita ad un labbro, addosso anche lividi. Guaribili in dieci giorni , in realtà ferite profonde da causare un dolore lancinante. Insopportabile. Così aveva lasciato la casa.

La risposta dell’uomo? Ancora offese e soprattutto la minaccia, riferita però a uno dei figli, di farla finita. Di togliere la vita anche alla moglie. Erano stati i poliziotti del commissariato di Poggibonsi a occuparsi del caso, raccogliendo il dolore della 58enne. Poi cristallizzato in un incidente probatorio. Il marito ha chiesto, attraverso il difensore Laica Giannelli, di essere giudicato con rito abbreviato. In precedenza c’era stata la transazione e compensazione, con risarcimento alla donna, rappresentata dall’avvocato Massimo Rossi. Di qui il ritiro della querela. Il gup Sonia Caravelli l’ha condannato a 2 anni e 20 giorni.