Maltratta padre e madre. Arrestato dai carabinieri

Questa volta il rapporto fra ex, la rabbia per essere stato lasciato, non è il ’terreno’ che avrebbe favorito il nascere di un rapporto malsano. E da qui presunti maltrattamenti. Che un giovane straniero, infatti, residente a San Gimignano, avrebbe compiuto secondo la procura nei confronti dei propri genitori. Una vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire ma a seguito della quale il giovane, poco più che ventenne, è finito in cella a Santo Spirito.

Ieri mattina, infatti, i carabinieri hanno bussato alla porta della sua abitazione per eseguire l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice su richiesta del pm Serena Menicucci che ha seguito il caso. "Potrò fare le dovute valutazioni quando conoscerò gli atti", si limita a commentare l’avvocato Manfredi Biotti che difende il ragazzo straniero.

Protagonista, già questa estate, di una serie di bravate a seguito delle quali era finito nei guai. A inizio luglio venne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per la rapina ad un bar di Poggibonsi dove era entrato prendendo bibibite senza pagare ed impugnando un coltello davanti alla titolare che gli chiedeva i soldi, prima di fuggire. Poco dopo aveva tentato di rapinare una donna che stava aspettando l’autobus. Era successo tutto in un paio di ore, secondo quanto ricostruito dai carabinieri valdelsani che erano riusciti a beccare questo giovane dallo spirito bollente.

Adesso è di nuovo in cella a Santo Spirito in attesa dell’interrogatorio di garanzia per un’accusa molto grave che rientra nei reati del Codice Rosso. Quella di aver maltrattato entrambi i genitori. Il padre, che alla fine si è rivolto alle forze dell’ordine raccontando cosa succedeva, sarebbe stato colpito dal giovane e anche la donna avrebbe subito il comportamento sopra le righe del figlio. Che potrebbere anche avvalersi della facoltà di non rispondere in attesa appunto di conoscere meglio le contestazioni che gli vengono rivolte.

La.Valde.