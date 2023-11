Maltratta la moglie: sotto processo: "Temevamo per la vita di mia sorella"

di Laura Valdesi

SIENA

"Seguiva anche me ma per vedere se c’era mia sorella. Tuttora continua a pagare le multe che lui prendeva". E ancora: "Temevamo per la sua vita". Non fa una grinza la donna mentre pronuncia frasi forti a pochi metri di distanza dall’imputato. Un uomo che vive nella nostra provincia che era arrivato ad un passo dal compiere un gesto inconsulto, se i carabinieri non l’avessero aiutato. E salvato. E’ accusato di lunghi anni di maltrattamenti nei confronti della moglie, ormai ex, una straniera che aveva sopportato la sua prepotenza, sostiene l’accusa avanzata dalla procura. "Se l’ho visto trattarla male? Tante volte – racconta al giudice Simone Spina la sorella della parte offesa che non è in aula –; l’ho visto strattonarla e spingerla. Per carità, quando le cose andavano bene ci sono stati momenti belli ma quando mancavano i soldi era aggressivo e prepotente".Sollecitata dall’avvocato Alessandro Buonasera, che difende con un collega l’imputato, ribatte: "Litigavano, tanto. Ha imparato a discutere con lui per non essere picchiata. Se aveva problemi di alcol e droga? No, il problema era proprio dentro di lui", lo descrive. Invitata a spiegare in che modo era aggressivo nei confronti della sorella, spiega "che urlava, offendeva". Emerge un rapporto di coppia nel quale si erano insinuate anche altre donne nel corso del tempo, sempre secondo la testimone. Poi il gioco. "Aveva perso un sacco di soldi e magari non c’erano per vivere", tratteggia ancora la testimone confermando i due episodi raccontati ai carabinieri quando nel marzo 2023 venne ascoltata come persona informata sui fatti: "Lo vidi mentre le dava uno schiaffo, un pugno su una spalla. Ma ci sono tante circostanze".

"Mi parlò di situazioni particolarmente tese in famiglia ma non di violenze", racconta poi il datore di lavoro della vittima. La dipendente si dimise, in parte per motivi legati anche alla sua situazione. Conferma che il marito era geloso. "Anche di me – afferma – ho avuto questo sospetto". La difesa dell’imputato arriva invece dal padre: "Ha un carattere normale, come tutte le persone. E io non ho mai detto agli investigatori che mio figlio era violento ma solo che era agitato quando si sono divisi con la sua donna". Sfilano in aula altri testimoni però la sentenza sull’ennesimo caso per reati del ’Codice rosso’ arriverà la prossima udienza, il 19 dicembre.