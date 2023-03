Maltratta la moglie per 15 anni: condannato

Il marito si è presentato in tribunale, con il suo inseparabile bastone. La moglie non c’era: si è spenta nel febbraio scorso, poche settimane fa. Dopo aver ritrovato la serenità, sostiene chi le è stato vicino nell’uscita dal tunnel dei maltrattamenti, inseguita per tanti anni. L’ottantenne è stato condannato dal giudice Elena Pollini per il suo comportamento nei confronti della moglie che sarebbe andato avanti almeno dal 2004 al 2019. Quindici lunghi anni di angherie, anche psicologiche. In quell’unione, lo hanno riferito anche i figli durante il dibattimento, erano mancati complicità e sorrisi. Il feeling che regge ogni coppia anche nei momenti difficili. Il pm aveva chiesto una pena di 2 anni e mezzo, il giudice ha concesso le attenuanti generiche: 2 anni e 2 mesi con la liquidazione di 10mila euro alla parte civile. Che si era rivolta a ’Donna Chiama Donna’ per trovare supporto e anche una struttura dove rifugiarsi, infatti in aula c’era l’avvocato Claudia Bini. Fra novanta giorni il deposito delle motivazioni alla luce delle quali il difensore dell’80enne, l’avvocato Fausto Rugini, deciderà se fare appello.

Era stato l’uomo, nel gennaio 2019, a chiedere l’intervento dei carabinieri a casa perché si sarebbe sentito minacciato dalla moglie anche se poi non aveva sporto denuncia non ritenendo di aggravare la situazione che già riteneva di subire. Come riferito durante il dibattimento dai militari, capirono che c’era stata una discussione fra i due anziani perché la donna non aveva pulito bene l’abitazione. Era stata portata in ospedale e da quel momento non si era più voluta girare indietro, evitando di rimettere piede nell’abitazione dove aveva sofferto tanto. Inserita in una struttura protetta, era diventata un punto di riferimento realizzando dolci e biscotti, facendosi volere bene. Adesso viveva da sola ma non ce l’ha fatta a sapere che per le angherie di una vita il marito è stato condannato.

La.Valde.