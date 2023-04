Maltempo, Trofeo Old Timer Città di Poggibonsi rinviato al 4 giugno

Rinviato al 4 giugno, a causa delle previsioni meteo sfavorevoli il Trofeo Old Timer Città di Poggibonsi, inizialmente previsto per domenica a Fontana. Cambio di data, dunque, per la gara con modelli volanti costruiti sino agli anni Cinquanta. La manifestazione al campo volo di Fontana è organizzata dall’Asa (Associazione Senese Aeromodellisti) con il patrocinio della Sam62 (Society of Antique Modelers) e con il Gav (Gruppo Aeromodellisti Valdelsani). "L’ASA – ricordano gli organizzatori – è nata nel 1946 da alcuni aeromodellisti che iniziarono questa attività nella città di Siena. Una pratica sconosciuta sul territorio, fino a quel momento. Da allora gli appassionati hanno organizzato eventi prima all’Aeroporto di Ampugnano, poi a Pian del Lago fino ad oggi a Fontana".

Il raduno si terrà domenica 4 giugno presso il campo volo di Fontana all’interno del rinnovato impianto sportivo gestito dal Gav, in linea con le disposizioni impartire a livello europeo da Easa e recepite da Enac che ha autorizzato lo svolgimento dell’attività aeromodellistica.