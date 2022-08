Maltempo, crollo al McDonald’s

di Paolo Bartalini

Crolla una porzione del controsoffitto del McDonald’s. Nessuna conseguenza per le persone, ma adesso la struttura, inaugurata meno di due mesi fa, il 13 giugno, è momentaneamente chiusa al pubblico in attesa delle operazioni di ripristino. Gli effetti del maltempo in Valdelsa non hanno dunque risparmiato il locale di ristorazione della rinomata catena del fast food, con sede nella zona delle Lame di Sotto, territorio comunale di Barberino Tavarnelle ma in pratica sulla linea di confine con Poggibonsi.

Tutto è avvenuto nella tarda serata di domenica, intorno alle 22,30. La caduta, accompagnata da un tonfo, si sarebbe verificata nella superficie riservata alla prenotazione dei panini. In quel momento nessuno era presente nello spazio in cui, nell’arco di pochi istanti, è accaduto l’episodio. I clienti si trovavano in un’altra sala e perlopiù nell’area esterna del locale, tra un hamburger e una bibita da consumare, quando all’improvviso è venuta giù una parte di controsoffitto.

Poggibonsi e gli immediati dintorni erano stati solo sfiorati dagli eventi atmosferici del pomeriggio di domenica. Ma in serata si è poi reso necessario un ulteriore aggiornamento dei danni. Che hanno riguardato in Valdelsa soprattutto Casole, il centro storico e le frazioni, la zona industriale del Piano come la località Molino d’Elsa.

Allagamenti diffusi, per esempio nei parcheggi, smottamenti, piante sradicate dal forte vento nel bilancio di una mezz’ora, sì e no, di pioggia e grandine. Sopralluoghi da parte dell’amministrazione comunale casolese e residenti all’opera per limitare i disagi, liberando le strade dall’acqua e dal fango e gli scantinati con piccoli laghi.

Hanno riaperto regolarmente i battenti le attività costrette a un temporaneo stop. Come l’Osteria del Caffè Casolani, un riferimento per turisti e clienti , che ha dovuto fare i conti con i problemi dovuti all’acqua filtrata dai piani sovrastanti. Vigili del fuoco del distaccamento di Poggibonsi e squadre di addetti di Vab Valdelsa impegnati fino alla mezzanotte a causa di alberi caduti nella sede stradale e rami pericolanti a Staggia Senese, a Bellavista e in giardini pubblici di Poggibonsi. Aree messe in sicurezza grazie al lavoro dei pompieri e dei volontari.