Malore nell'area di servizio a Siena: muore 35enne straniero

Una tragedia avvenuta davanti agli occhi della moglie e dei due figli che viaggiavano insieme all’uomo. Che ha avuto un malore, stramazzando al suolo, venendo soccorso con rapidità e trasferito al policlinico delle Scotte con Pegaso. Però non ce l’ha fatta: il suo cuore ha cessato di battere a soli 35 anni. L’uomo è straniero, residente in Turchia. Sulla vicenda ha svolto accertamenti, intervendo, la polizia stradale perché la tragedia è accaduta nell’area di servizio di Montepulciano sull’autostrada del Sole.

L’allarme al 118 intorno alle 11.15. Subito è stato inviato il medico dall’ospedale di Nottola unitamente all’ambulanza della pubblica assistenza di Torrita. Mentre arrivavano l’uomo, che si era accasciato nel piazzale dell’area di servizio, in quel momento affollato di gente, veniva soccorso da persone che si trovavano lì. Hanno continuato anche i sanitari mentre Pegaso veniva fatto atterrare all’interno della stazione di servizio per prendere in carico il paziente, trasferito d’urgenza e in codice rosso al policlinico. Qui i medici hanno fatto l’impossibile per salvargli la vita ma purtroppo è deceduto. Probabilmente non saranno necessari accertamenti medico legali perché la dinamica dell’accaduto è tragicamente chiara: a stroncare il 35enne turco è stato un malore.

La.Valde.