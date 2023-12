Malore durante la battuta di caccia. Uomo trasportato alle Scotte

La paura è stata enorme per i cacciatori della squadra cinghialai Pucciotti Saragiolo, squadra che raccoglie appunto i cacciatori di Piancastagnaio e della frazione del Saragiolo.

A poco meno di un anno dalla tragedia avvenuta a Pigelleto, nel comune di Piancastagnaio, dove un giovanissimo padre di famiglia di Castell’Azzara venne assalito da un grosso cinghiale e morì dissanguato per le ferite riportate, un cacciatore è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Santa Maria alle Scotte di Siena in seguito a un grave malore, che lo ha visto prima perdere conoscenza e cadere, poi riprendere conoscenza e quindi svenire di nuovo.

È successo ieri mattina verso le undici e trenta a Piancastagnaio in località Tre Case, frazione del paese amiatino. Vittima del grave malore un 76enne, residente in provincia di Roma, ma nativo di Piancastagnaio, dove possiede un’abitazione nel centro storico nella quale spesso torna assieme alla moglie e alle figlie.

Per lui, grande appassionato di caccia, doveva essere un sabato speciale di libera caccia agli ungulati che in questi mesi hanno messo a soqquadro l’intero paese di Piancastagnaio, devastando aree pubbliche e private. L’ uomo era di posta al podere Lavinacci insieme ad altri amici.

Secondo alcune testimonianze di compagni vicini a lui in quel momento, l’uomo prima di accusare il malore e cadere a terra, avrebbe sparato a un grosso animale, non colpendolo. I compagni, rendendosi conto della gravità di quanto stava accadendo, si sono prodigati per soccorrerlo e chiamando immediatamente i servizi d’emergenza.

Sul posto è intervenuta l’autoambulanza della Misericordia di Piancastagnaio insieme all’automedica. Ma vista l’iniziale gravità delle condizioni di salute dell’uomo, è stato deciso l’intervento dell’elisoccorso per consentire il trasporto all’ospedale del capoluogo.