Malattie e prevenzione. La giornata del cuore

Campostaggia al centro delle iniziative dedicate alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Anche la Asl Toscana Sud Est aderisce alle iniziative della Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, per la Giornata mondiale del cuore, il 29 settembre. Dal 26 settembre al 2 ottobre, in programma l’Open week dedicato alle malattie cardiovascolari con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari. In particolare, aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco e patologie valvolari. A livello mondiale, le malattie cardiovascolari costituiscono la principale causa di morte. Solo in Italia sono responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 32,5 per cento negli uomini e 38,8 per cento nelle donne. Queste patologie si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché fino alla menopausa sono protette dallo "scudo" ormonale. In seguito vengono colpite più degli uomini da eventi cardiovascolari. A Campostaggia, una data da tenere presente: mercoledì 27 settembre si effettueranno, gratuitamente, valutazioni sulla popolazione femminile con analisi dei fattori di rischio cardiovascolari ed ecg. L’accesso solo tramite appuntamento, fino ad esaurimento posti. È possibile prenotare ai numeri 0577 994712 e 0577 994902 chiamando, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16. "L’unità operativa di Cardiologia del presidio Alta Val d’Elsa aderisce a questa importante iniziativa - dice il direttore di Cardiologia di Campostaggia, Antonio D’Arpino - e la Giornata mondiale del cuore ci offre l’opportunità di dare spazio alla prevenzione in Valdelsa. Con questi incontri vogliamo sensibilizzare la popolazione sull’importanza di mantenere un corretto stile di vita".