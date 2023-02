Malati mai soli Messe ed eventi negli ospedali

"Abbi cura di lui" ha ricordato Papa Francesco nel suo messaggio del 10 gennaio, ovvero la raccomandazione del Samaritano all’albergatore. E ‘Abbi cura di lui’ è il titolo della Giornata Mondiale del malato, sabato 11 febbraio. Una ricorrenza da cui prendono il via diverse iniziative nei luoghi di cura: dimostrazioni di vicinanza, umanità ed empatia affinché, seppure costretti in ospedale, i malati non si sentano soli. Per l’occasione il cardinale Augusto Paolo Lojudice presiederà domani alle 15 la Santa Messa all’ospedale di Nottola a Montepulciano, a seguire la precessione all’esterno dell’ospedale.

L’11 febbraio, sempre alle 15, il cardinale presiederà la Santa Messa alle Scotte di Siena e visiterà il reparto di Stroke Unit, che accoglie pazienti con ictus o problematiche neurologiche; infine la Messa nella basilica di Provenzano. Sempre sabato l’Aous promuoverà, dalle 9.30 alle 13, nella sala Calvino del Santa Maria della Scala, la prima giornata del coinvolgimento dei pazienti e del volontariato nei percorsi di cura: saranno presentate esperienze e progetti, con volontariato e cittadini protagonisti insieme ai professionisti delle Scotte; parteciperanno anche altre realtà sanitarie, Asl Sud Est, Asl 4 Liguria, Asl Bologna, ospedale Humanitas, Aou Meyer, oltre al presidente della Regione, Eugenio Giani e all’assessore Simone Bezzini. L’ospedale di Campostaggia a Poggibonsi, infine, aderisce alla Giornata del malato con due momenti: domani sarà recitato il Santo Rosario alle 15, seguito dalla messa nella cappella dell’ospedale e al termine, malati e visitatori saranno intrattenuti dai dipendenti ospedalieri con canti e musica eseguiti dalla Usl Band.

p.t.