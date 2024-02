"Mai più fatti del genere". Manifestazione degli studenti

"Siena resiste", questo lo slogan della manifestazione voluta dagli studenti delle scuole superiori per mostrare vicinanza ai colleghi fiorentini e pisani, caricati dalle forze dell’ordine durante le manifestazioni per la pace in Palestina. "Presidio apolitico voluto dagli studenti di Siena per manifestare solidarietà agli studenti di Pisa e Firenze – si legge nel volantino –. Preghiamo di non portare striscioni o cartelli di nessun partito, associazione politica o con messaggi violenti di nessun tipo". La manifestazione è oggi in Piazza del Campo, dalle 9,30. A organizzarla gli studenti dell’istituto Tito Sarrocchi, del liceo artistico Duccio di Buoninsegna, dell’istituto Sallustio Bandini, del liceo Galileo Galileo, degli istituti Caselli e Marconi, del liceo Piccolomini e del Monna Agnese, insieme a loro anche alcune associazioni universitarie. "Quello che è successo a Pisa e Firenze è un fatto molto grave, indegno di un Paese democratico – dicono gli organizzatori –. Noi vogliamo scendere in piazza per manifestare solidarietà agli studenti colpiti e per dire ‘mai più’ a fatti come quelli di venerdì scorso".

E.R.