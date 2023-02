Magrini oggi svela i candidati Domani battesimo per Montomoli

Si alza il sipario questa sera sulla prima lista per le elezioni comunali. Si tratta di Sì Patto dei cittadini, guidata da Daniele Magrini, che presenterà l’elenco completo dei propri candidati nell’àmbito dell’iniziativa ‘La forza delle donne. Idee per una città migliore’ in programma alle 18 al circolo La Tuberosa, presente ovviamente anche il candidato sindaco del Polo civico Siena, Fabio Pacciani. Il quale proseguirà la prossima settimana nella campagna di ascolto e partecipazione ‘Strada per strada’. Martedì 21 farà tappa a porta Ovile alle 18 in via Beccafumi 11, dove Pacciani incontrerà i residenti, mentre alle 21 sarà al Circolo Arci di Ginestreto, in strada di Ginestreto 26A per incontrare gli abitanti di Costafabbri, Ginestreto, Costalpino e Sant’Andrea. Giovedì 23 doppio appuntamento: alle 18, all’Hotel Palazzo di Valli, in via Piccolomini 135 e alle 21 alla Coroncina, nei locali del circolo ricreativo in strada Cassia Sud 28. Quello di Porta Ovile sarà il primo incontro con i cittadini della zona, mentre in Valli e Coroncina Pacciani tornerà per la seconda volta presentando proposte concrete definite sulla base delle problematiche emerse. Domani mattina alle 11, al teatro del Costone, uscita pubblica per Emanuele Montomoli, candidato sostenuto dal centrodestra e da tre liste civiche. L’evento, il primo ufficiale con i partiti, doveva tenersi sabato ma fu rinviato dopo l’allerta sciame sismico.

Ora si replica per l’appuntamento ufficiale, dopo la conferenza stampa di lunedì che ha c visto esponenti di primo piano di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc al fianco di Montomoli. Ancora nessun appuntamento ufficiale per la candidata del centrosinistra Anna Ferretti, che si sta concentrando sulla chiusura della coalizione che la sosterrà, e per Massimo Castagnini, che dopo l’iniziativa alla saletta dei mutilati (nel corso della quale aveva lanciato l’idea delle primarie, ignorata dal centrodestra) deve ancora far entrare nel vivo la campagna. In questi giorni si capirà anche se la sinistra, che sostenne Alessandro Vigni, presenterà una candidatura autonoma. Ieri è rimbalzata l’ipotesi di Sabrina Pirri, ex dirigente scolastica, già candidata con liste di sinistra; ipotesi che deve ancora trovare conferme.