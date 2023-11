Maglie della Robur donate ai priori: "Bello riallacciare il legame con il club"

A pochi minuti dal fischio di inizio, sono entrati in campo chiamati uno per uno e hanno ricevuto dal presidente del Siena Simone Giacomini e dal direttore sportivo Simone Guerri, una maglia celebrativa, con scritto il nome della propria Contrada e il numero di ogni Consorella. Maglie che verranno esposte nelle società, in passato cornici di serate e momenti di unione e aggregazione. I 17 priori – qualcuno ha mandato un suo delegato – si sono poi seduti in tribuna, nei posti loro riservati, ospiti della Robur, per assistere alla partita tra la squadra di Magrini e la Colligiana. Un gesto, quello del club bianconero per "segnare di fatto l’inizio di un nuovo capitolo tra la società e il mondo contradaiolo, un periodo fatto di unione e di legame con la città". Un legame che si è bruscamente interrotto l’anno scorso quando il presidente dell’Acr Siena Emiliano Montanari ha deciso di tagliare ogni legame con le Contrade e la città. "Un’iniziativa che abbiamo apprezzato molto – ha sottolineato il rettore del Magistrato delle Contrade Emanuele Squarci –: il legame tra le Consorelle e la squadra di calcio senese, lo dimostra la storia, viene da lontano. Nel tempo ci sono stati dei momenti difficili a livello societario che hanno coinvolto la squadra, ma il rapporto c’è sempre stato. Le serate del Siena nelle società fanno parte del nostro vissuto, della nostra tradizione. Quindi ben vengano iniziative che possano riavvicinare le Contrade al club bianconero. L’affetto dei contradaioli verso la Robur è tanto, indipendentemente dalla categoria. La loro presenza allo stadio è rimasta al di là delle alterne vicende. Quanto accaduto oggi può essere un buon modo per ripartire". "Per quanto riguarda la scorsa stagione – ha aggiunto Squarci –, la proprietà ha fatto una scelta, difficile da commentare. Diciamo che quest’anno si è visto un cambio di passo". Un cambio di passo, allora, per ricreare quel clima di partecipazione e di passione che è mancato. Un cambio di passo per spingere la Robur verso il suo traguardo. "Io tifoso del Siena – ha chiuso il rettore –? Non sono uno che va tutte le domeniche allo stadio, anche perché ci sono tante cose da fare, ma guardo sempre come è andata la partita e sono contento se le cose vanno bene".

Angela Gorellini