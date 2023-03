Magistrato, la sfida del futuro "La vera ricchezza? Siamo noi"

"Non guardiamo indietro. Non ci scoraggiamo mai delle situazioni di fronte a cui ci pone la vita", l’auspicio del cardinale Augusto Paolo Lojudice dopo che nella chiesa della Santissima Annunziata era stato acceso il cero donato alla Vergine dal Magistrato delle Contrade. "Un segno di ripartenza", aveva aggiunto. Gli farà eco più tardi, nella Sala del Mappamondo, il sindaco Luigi De Mossi: "Dobbiamo essere imprenditori di noi stessi, questa è la sfida che vi affido. Quando siamo insieme avverto un brivido, siamo tutte teste d’angolo, non pietre scartate dal costruttore", aggiunge con un pizzico di commozione. Di chi sa che ha terminato il suo incarico di amministratore.

"Capirete che mi sento in difficoltà a prendere la parola dopo Brunello Cucinelli", ammette il neo rettore del Magistrato Emanuele Squarci. "E’ un uomo curioso e cultore della bellezza e della qualità delle cose. Siena e le sue Contrade ne hanno molte di entrambe", sottolinea rivendicando " come la vera ricchezza sia quella del patrimonio umano che è ben vivo come dimostrato anche durante la pandemia. Sì, è vero, si sentiamo e siamo diversi. Ma non c’è anacronismo, il nostro è un vissuto dove la memoria non è rievocazione ma terreno fertile sul quale far crescere i nostri valori". Definisce le "Contrade palestre di vita", rivendica "che se i giovani hanno ritrovato la loro socialità è perché nei nostri spazi sono abituati a stare e lavorare in gruppo stringendo rapporti duraturi nel tempo anche con persone di età diversa". Le Contrade sono comunità anche nel controllo, riferendosi alla percezione e al sostegno dei "bisogni dei propri appartenenti". Hanno "un’unicità e una specificità che le distanzia dall’omologazione", sottolinea ancora Squarci invitando ad "usare il passato per confrontarsi con il presente trovando le soluzioni per adeguarsi ai cambiamenti. Difendendoci da un’aggressività vischiosa, questa la sfida che abbiamo davanti". Reclamando infine che i valori della civitas senensis meritino anche "il riconoscimento del mondo che ci sta intorno". Parole che raccolgono l’applauso dei priori. Di tutti. Del cuore di Siena.

La.Valde.